ВР рекомендуют усилить ответственность для "минеров" объектов критической инфраструктуры
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР усилить ответственность для "минеров" объектов критической инфраструктуры, рекомендовав принять соответствующий законопроект в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
"Члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан №3911, который 4 ноября Верховная Рада приняла за основу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ко второму чтению поступило 22 предложения и поправки, из них учтено 15, отклонено - 7.
Законопроект устанавливает усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ВР приняла за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.