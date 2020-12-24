Исследование: в Украине уменьшается количество молодежи в советах городских общин

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине уменьшается количество молодежи в советах городских общин, в общем депутатский корпус постарел на 1 год. Об этом говорится в данных исследования, проведенного Исследовательским агентством Fama, передает УНН.

Количество молодежи в советах городских общин от 100 000 населения уменьшается. В 2020 году в городских советах крупных городов количество депутатов в возрасте до 35 лет составило 20%, а в 2015 году - 27%. В общем, депутатский корпус "постарел" на 1 год: средний возраст увеличился с 43 до 44 лет. Городские советы крупных городов в 2020 году обновились на 70%, - говорится в результатах исследования.

Уточняется, что в 2020 году в советы городов с населением от 100 000 жителей прошло более 70% новых депутатов.

Добавим, в ходе исследования "Политическое представительство в местных советах течение 2010-2020 гг. и политические архетипы" анализировались данные городских ОТО с населением более 100 000 жителей.

Напомним, по данным исследования на местных выборах, которые состоялись 25 октября, 56% из тех, кто проголосовал, были старше 50 лет.