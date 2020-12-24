Буславец предостерегла от импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно запретить, как минимум, до конца 2021 года. Об этом в своем Facebook написала бывший и. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

Ведь этот импорт ослабит украинский электроэнергетический комплекс, а впоследствии поставит под угрозу энергетическую независимость Украины и станет препятствием для синхронизации с европейской энергосистемой, предупреждает она.

"У нас техническая пропускная способность пересечения с Российской Федерацией составляет 2,2 ГВт, с Беларусью - 0,9 ГВт. При этом, скорее всего, будет импортироваться дешевая генерация с базовым, ровным графиком, вытесняя отечественные АЭС и ТЭС. Это не позволит поддерживать нашу генерацию в технически нормальном состоянии. Кроме того, будут лишены смысла инвестиции в реконструкцию действующих или строительство новых мощностей, поскольку не будет спроса на нее", - объяснила Буславец.

Она напомнила, что в течение второй половины 2019 года Украина импортировала более 1,1 млрд кВтч электроэнергии, что эквивалентно 550 тыс. тонн угля. В итоге, это нанесло вред отечественной энергетике, включая угольную отрасль.

"Это было одним из факторов, приведших к приостановке работы ряда шахт и массовых забастовок шахтеров весной-летом текущего года. Уверена, что нам нужно запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси как минимум до конца 2021 года", - пишет Буславец.

С окончанием текущего года НКРЭКУ теряет возможность накладывать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, напоминает экс-глава министерства.

"Летом Кабмин предлагал закрепить этот запрет на законодательном уровне, однако правительственный законопроект (№ 3657) так и не был принят. Сейчас с подобной инициативой выступил Алексей Кучеренко. Надеюсь, парламент ее поддержит", - добавляет она.

Буславец прогнозирует, что в 2022 году Украина проведет успешное тестирование работы отечественной энергосистемы в автономном, отключенном от энергосистем России и Беларуси режиме. Это откроет путь к последующей синхронизации ОЭС Украины с объединенной энергосистемой стран Европы ENTSO-E, подчеркивает Буславец.

"Такая синхронизация увеличит максимальный переток электрической энергии между ОЭС Украины и энергосистемами синхронной зоны ENTSO-E до 4 ГВт и создаст предпосылки для полноценной интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза. Появятся новые рынки сбыта для нашей генерации, усилятся возможности для сбалансирования энергосистемы, увеличится конкуренция на рынке. Все это является преимуществом для нашего электроэнергетического комплекса и потребителей", - пояснила Буславец.

Напомним, Ольга Буславец возглавляла Минэнерго с апреля по декабрь 2020 года. Именно она столкнулась с последствиями простоя шахтеров из-за открытого в 2019 году импорта электроэнергии из РФ. Ей удалось вернуть шахтеров к работе, но с тех пор она категорически против закупки "чужой" электроэнергии на фоне профицита собственной. Заявление об увольнении она написала после назначения в Минэнерго бывшего менеджера НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.