В ОП исправили заявление о "Большом строительстве" после обвинений в манипуляции

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На сайте Офиса Президента Украины исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большое строительство", инициированную Президентом Владимиром Зеленским, главным позитивным событием года. Сейчас там указано, что такого мнения придерживается 11,3% граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Так, на сайте указывают, что новость содержит исправления - изменен заголовок, первый и второй абзацы. Также в ОПУ извиненяются за неточность.

"По уточненной информации от Фонда"Демократические инициативы", программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большое строительство" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в исправленной новости.

Напомним, Офис Президента сообщил со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС, что 93% опрошенных назвали программу "Большое строительство" главным событием 2020 года.

После чего научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии НаУКМА Алексей Гарань обвинил ОП в манипулировании их социологическими данными.

Как сообщалось, на Волыни разоблачили группу должностных лиц службы местных автомобильных дорог и строительства, которые организовали "схемы откатов" на объектах "Большого строительства".