Зеленский: государство увеличит заказ для "Укроборонпрома" на следующий год
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня решен вопрос об увеличении государственного оборонного заказа на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Так, в рамках рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский посетил казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром".
"Глава государства ознакомился с основными показателями и концепцией корпоратизации "Укроборонпрома", которая уже стартовала и предусматривает трансформацию концерна в современные холдинги, а также внедрение системы корпоративного управления. Президент осмотрел сборочный участок и сборочно-монтажный цех. Владимиру Зеленскому продемонстрировали новейшие образцы радиолокационных систем и комплексов, которые производит предприятие", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "Искра" станет базовым предприятием холдинга "Радарные системы", который объединит 15 государственных компаний отрасли после успешного реформирования ГК "Укроборонпром". "Радарные системы" должны замкнуть весь цикл производства систем радиолокации - от разработки до модернизации и утилизации.
"Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодня, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Решен сегодня вопрос с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", - отметил Зеленский.
Он отметил, что потенциал для увеличения государственного оборонного заказа - большой.
Отмечается, что Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил Главу государства определить как неотложный законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".
"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметил Гусев.
Напомним, Юрий Гусев заявил, что выставленные на приватизацию 18 оборонных предприятий Укроборонпрома на протяжении уже многих лет не выполняли никаких заказов.