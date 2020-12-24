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Разумков надеется, что Украина не получит сюрпризов "под елочку" от КСУ

Разумков надеется, что Украина не получит сюрпризов "под елочку" от КСУ

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков надеется, что Конституционный суд и другие учреждения не будут принимать решение "под елочку". Об этом он заявил в интервью телеканалу Рада, передает УНН.

Отвечая на вопрос, как будет реагировать ВР, если КС неожиданно примет какое-то важное решение, например, о рынке земли, Разумков сказал: "Я надеюсь, что таких сюрпризов под елку мы не получим. Ни под елку, ни под Рождество и все будут понимать о той ответственности, которая лежит на плечах каждого - любого института и каждого политика, государственного деятеля и каждого судьи любого суда, КСУ в том числе".

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины, что наработала парламентская рабочая группа по решению конституционного кризиса.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, КСУ, Дмитрий Разумков
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