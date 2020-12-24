Разумков надеется, что Украина не получит сюрпризов "под елочку" от КСУ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков надеется, что Конституционный суд и другие учреждения не будут принимать решение "под елочку". Об этом он заявил в интервью телеканалу Рада, передает УНН.

Отвечая на вопрос, как будет реагировать ВР, если КС неожиданно примет какое-то важное решение, например, о рынке земли, Разумков сказал: "Я надеюсь, что таких сюрпризов под елку мы не получим. Ни под елку, ни под Рождество и все будут понимать о той ответственности, которая лежит на плечах каждого - любого института и каждого политика, государственного деятеля и каждого судьи любого суда, КСУ в том числе".

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины, что наработала парламентская рабочая группа по решению конституционного кризиса.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.