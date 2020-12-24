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Повестка для Тупицкого: глава КСУ уже подготовил ряд ходатайств к Офису генпрокурора

Повестка для Тупицкого: глава КСУ уже подготовил ряд ходатайств к Офису генпрокурора

Александр Тупицкий

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Конституционном суде подтвердили, что сегодня пришла повестка, которой главу КСУ вызывают в Офис генпрокурора, и добавили что Александр Тупицкий уже подготовил ряд ходатайств к Офису Венедиктовой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В пресс-службе подтвердили, что сегодня, 24 декабря, в Конституционный Суд пришла повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года в Офис Генерального прокурора для участия в процессуальном действии.

"В настоящее время главой Суда учитывая полученную повестку подготовлено ряд ходатайств к Офису Генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальном действии, а именно - сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении.

Напомним, ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации.

Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, КСУ
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