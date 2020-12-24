Зеленский назвал "символическим" замену в отечественных вертолетах российских лопастей на украинские

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Отныне Украина производит собственные лопасти для вертолетов, которые уже были успешно испытаны на предприятии "Мотор Сич". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

"Это очень символично для независимости нашей страны, и это очень патриотично, что мы производим наши современные украинские лопасти, которые ранее покупали только в России. Сегодня были испытания вертолетов, они впервые полетели на украинских лопастях", - отметил Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Напомним, что 5 декабря китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд долларов, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятие.