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Политзаключенный Шумков сегодня вернется в Украину

Политзаключенный Шумков сегодня вернется в Украину

Александр Шумков

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинский политзаключенный Александр Шумков, который отбывает тюремный срок в исправительной колонии №4 в Тверской области, вскоре пересечет российско-украинскую границу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Родные Александра Шумкова и представитель Офиса Уполномоченного Игорь Мазур уже ожидают его на пункте пропуска "Бачевск". Скоро он пересечет российско-украинскую границу", - отметила Денисова.

Впоследствии Игорь Мазур уточнил, что Александр ориентировочно через час "должен уже быть на украинской земле".

Ранее УНН сообщал, что украинский политзаключенный Александр Шумков, который отбывает тюремный срок в исправительной колонии №4 в Тверской области, 24 декабря освободится.

Отметим, что Александр Шумков служил в ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся после службы домой, а в сентябре его обнаружили в российском СИЗО. Его обвинили в участии в запрещенной в РФ организации «Правый сектор». В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима.

В течение периода пребывания в местах лишения свободы неоднократно сообщалось об издевательствах, избиениях и угрозах убийством незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову.

Добавим, что омбудсмен Людмила Денисова ранее отмечала, что Шумков входит в список тех, кто имеет критическое психологическое и физическое состояние.

Источник: УНН
Теги: Украина, омбудсмен
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