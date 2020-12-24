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Военнослужащим, получившим ранения, обещают выплатить премии по 3-5 тыс. грн

Военнослужащим, получившим ранения, обещают выплатить премии по 3-5 тыс. грн

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Военнослужащим Сухопутных Войск, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил получили боевые ранения различной степени тяжести, получат денежные вознаграждения в размере от трех до пяти тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

"По решению командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сирского, военнослужащие, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил получили боевые ранения различной степени тяжести, получат, как поощрение, денежные вознаграждения в размере от трех до пяти тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что денежные сертификаты военнослужащим вручили представители командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины на ежегодном подведении итогов в оперативном командовании.

"В общем, по инициативе командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины были поощрены более 180 военнослужащих, на общую сумму свыше 740 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, нардепы поддержали законопроект о пенсиях для военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, премии, раненые, выплаты, военнослужащий
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