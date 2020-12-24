НАБУ проводило обыски в Минкульте по делу о растрате имущества и подделки документов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело 17 декабря обыски в помещении Директората культурного наследия и музеев Министерства культуры и информационной политики Украины в рамках уголовного производства по растрате имущества и подделке документов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляли следственное действие (обыск) в Министерстве культуры и информационной политики Украины в рамках уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах или организованной группой - ред.), ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов - ред.) УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

Также в НАБУ не уведомили, кто фигурирует в производстве, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в помещении Директората культурного наследия и музеев Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как сообщалось, в прошлом году в Минкульте уже комментировали одно расследование НАБУ, после задержания заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака. Тогда в министерстве заявили, что любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкульта являются "безосновательными и надуманными", а министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах.