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Верещук сообщила о 30% доплаты медикам в январе

Верещук сообщила о 30% доплаты медикам в январе

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В январе ожидается увеличение зарплаты медиков на 30%. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“Но это от силы 2500 грн. Сейчас 8000 грн, а будет 10 000 — 11 000. Это все равно очень мало”, — отметила она.

Также в следующем году планируется предусматреть специальный фонд для медиков, продолжила Верещук.

“Этот фонд будет создан именно на повышение заработной платы, начислений и остальных расходов. И мы сможем проконтролировать, провести аудит, потому что сейчас мы получаем „на орехи“ и я считаю, объективно получаем. Я говорю „мы“ когда говорю о Правительстве, потому что мы являемся частью власти. Поэтому я не освобождаю себя от ответственности за то, что не прокоммуницировали, что этот целевой фонд, который мы так легко назвали антиковидним — на самом деле включал и другие расходы, как, например, „Большая стройка“ и капитальный ремонт дорог. Имеет ли это прямое отношение к COVID — 19? Нет”, — подчеркнула она.

Источник: УНН
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