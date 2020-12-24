Политзаключенный Шумков вернулся в Украину

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинский политзаключенный Александр Шумков, который отбыл тюремный срок в исправительной колонии №4 в Тверской области, пересек российско-украинскую границу. Об этом УНН сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"Да, он (Александр Шумков - ред.) уже приехал. Его встречали родные и представитель Офиса Уполномоченного Игорь Мазур на пункте пропуска "Бачевск". Он дома. Детали - позже", - отметила Денисова.

Ранее УНН сообщал, что украинский политзаключенный Александр Шумков, который отбывает тюремный срок в исправительной колонии № 4 в Тверской области, 24 декабря освободится.

Отметим, что Александр Шумков служил в ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся после службы домой, а в сентябре его обнаружили в российском СИЗО. Его обвинили в участии в запрещенной в РФ организации "Правый сектор".

В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима.

В течение периода пребывания в местах лишения свободы неоднократно сообщалось об издевательствах, избиениях и угрозах убийством незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову. Добавим, что омбудсмен Людмила Денисова ранее отмечала, что Шумков входит в список тех, кто имеет критическое психологическое и физическое состояние.