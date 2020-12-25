В Украину прибыл новоназначенный посол Бразилии

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Бразилии в Украине Нортона де Андраде Мелло Рапесты. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Углубление политического диалога и увеличение объемов торговли являются приоритетными вопросами повестки дня наших отношений с Бразилией”, — отметил Енин.

Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества украинский дипломат определил сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль и реализацию инфраструктурных проектов. Отдельной темой разговора стало сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и авиакосмической сферах.

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Отмечается, что во время беседы стороны договорились приложить совместные усилия для подготовки в следующем году официального визита президента Бразилии в Украину, подписания ряда двусторонних документов, а также проведения седьмого заседания Межправительственной украинско-бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Дипломаты также договорились разработать программу праздничных мероприятий по случаю празднования в 2021 году 130-й годовщины начала украинской иммиграции в Бразилию.

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Справка: среди стран Южной Америки Бразилия является крупнейшим торговым партнером Украины. По данным Госстата Украины, двусторонний товарооборот за 2019 году составил 291,5 млн долл. США. Экспорт товаров из Украины в Бразилию вырос почти на 65% и составил 74 млн долл. США. Импорт товаров в Украину вырос на 11,8% до 217,6 млн долл. США. За январь-сентябрь 2020 года, товарооборот между Украиной и Бразилией составил 242,3 млн долл. США. Количество этнических украинцев в Бразилии составляет более 600 тыс., подавляющее большинство живет в штате Парана — более 400 тыс.