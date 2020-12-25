Шмыгаль и Разумков поздравили украинцев с католическим Рождеством: желают процветания стране и здоровья

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю и пожелал мира, согласия и здоровья. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пожелал процветания Украине, передает УНН.

"Пусть Рождество наполнит ваш дом достатком, сердце - любовью, душу - теплом. А праздники, проведенные в кругу родных, вдохновляют на новые свершения и добрые дела. Желаю каждому семейного уюта, благополучия, мира и согласия, и самое главное - крепкого здоровья", - говорится в поздравлении Разумкова.

Кроме того, к поздравлениям присоединился первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук и пожелал мира в доме каждого украинца.

"Поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто отмечает этот праздник по григорианскому календарю! Пусть этот светлый день принесет мир и уют в ваши дома и процветания нашей стране. Желаю здоровья и достатка, добра и благодати", - написал в Telegram Шмыгаль.

Добавим, в ночь на 25 декабря христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

Напомним, Верховная Рада Украины в 2017 году сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.