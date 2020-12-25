На Донбассе пропуск граждан до сих пор проходит на двух КПВВ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Сейчас фактический пропуск осуществляют только два КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Все КПВВ на линии разграничения по распоряжению Командующего объединенных сил функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" во временно оккупированный Луганск - 6630 человек, на контролируемую территорию - 4873 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" - 272 гражданина и 38 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной Донецкой области. В то же время 115 человек и 21 транспортное средство пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

"Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое".