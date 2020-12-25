Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,0000  EUR: 34,62 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6060

На Донбассе пропуск граждан до сих пор проходит на двух КПВВ

На Донбассе пропуск граждан до сих пор проходит на двух КПВВ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Сейчас фактический пропуск осуществляют только два КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Все КПВВ на линии разграничения по распоряжению Командующего объединенных сил функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" во временно оккупированный Луганск - 6630 человек, на контролируемую территорию - 4873 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" - 272 гражданина и 38 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной Донецкой области. В то же время 115 человек и 21 транспортное средство пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

"Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.