За неделю в оккупированную часть Донецкой области отправили более 300 тонн гуманитарной помощи

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В течение текущей недели для жителей временно оккупированной територии Донецкой области международными организациями было направлено 366 тонн гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В течение недели на временно оккупированные территории Украины международными и гуманитарными организациями доставлены гуманитарные грузы", - говорится в сообщении.

Так, ичерез КПВВ "Новотроицкое" проехало 27 грузовых автомобилей от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 2 грузовика от Международного Комитета Красного Креста и 5 машин от Миссии "Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи".

"Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 368 тонн", - отметили пограничники.

Напомним, российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Сейчас фактический пропуск осуществляют только два КПВВ.