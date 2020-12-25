Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,0000  EUR: 34,62 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5430

За неделю в оккупированную часть Донецкой области отправили более 300 тонн гуманитарной помощи

За неделю в оккупированную часть Донецкой области отправили более 300 тонн гуманитарной помощи

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В течение текущей недели для жителей временно оккупированной територии Донецкой области международными организациями было направлено 366 тонн гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В течение недели на временно оккупированные территории Украины международными и гуманитарными организациями доставлены гуманитарные грузы", - говорится в сообщении.

Так, ичерез КПВВ "Новотроицкое" проехало 27 грузовых автомобилей от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 2 грузовика от Международного Комитета Красного Креста и 5 машин от Миссии "Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи".

"Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 368 тонн", - отметили пограничники.

Напомним, российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Сейчас фактический пропуск осуществляют только два КПВВ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Красный Крест, КПВВ, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.