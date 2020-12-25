Разумков: оснований для досрочных парламентских выборов нет

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины IX созыва нет. Об этом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за его пределами, и многие других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным ", - подчеркнул Разумков.

Глава Верховной Рады также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится. Впрочем, по словам Дмитрия Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - сказал глава Верховной Рады.

Напомним, по словам Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде Украины могут повторно инициировать законопроект с изменениями в Конституцию Украины, которые будут предусматривать лишение полномочий народного депутата за неперсональное голосование.