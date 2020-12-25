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Разумков: оснований для досрочных парламентских выборов нет

Разумков: оснований для досрочных парламентских выборов нет

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины IX созыва нет. Об этом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за его пределами, и многие других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным ", - подчеркнул Разумков.

Глава Верховной Рады также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится. Впрочем, по словам Дмитрия Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - сказал глава Верховной Рады.

Напомним, по словам Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде Украины могут повторно инициировать законопроект с изменениями в Конституцию Украины, которые будут предусматривать лишение полномочий народного депутата за неперсональное голосование.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, парламентские выборы, Дмитрий Разумков
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