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МИД: заявления Лукашенко относительно Украины - часть политики по запугиванию собственного народа

МИД: заявления Лукашенко относительно Украины - часть политики по запугиванию собственного народа

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Заявления о якобы оружии из Украины вкладывают в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусов. Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, сообщает УНН.

Он отметил, что наше государство отвергает обвинения в адрес Украины.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - заявил Николенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины завозят оружие.

Лукашенко назвал белорусского политзаключенного Николая Автуховича организатором "террористической группы". Он обвинил его во взрывах и поджоге. Вечером 8 декабря Автуховича и еще нескольких человек задержали белорусские силовики.
Лукашенко заявил, что он готовил теракты "по всей стране" и завозил оружие через территорию Украины.

Также оружие якобы поставляли через Польшу, Литву и Россию.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, Лукашенко
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