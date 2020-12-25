Верещук раскритиковала правительство за недофинансирование медицины

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правительство должно предусмотреть в Бюджете-2021 средства для медиков в размере 5% от ВВП страны. Однако этого не сделало. Об этом в эфире Громадського радіо рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Я критикую бюджет, и прежде всего за медицину. Мы обещали, мы имели все шансы, чтобы 5% были заложены в соответствии с законом и в новом бюджете нашли отражение деньги, которые необходимы нашим медикам и больницам, которые ждут ремонтов. Все, что связано с медициной должно было быть профинансировано в полном объеме. К сожалению, мы снова не видим этих 5%, мы создаем какой-то фонд, потом будем целевому перечислять, но, по-моему, это немного "скупо". Надо было нормально подойти, как я говорила, стиснуть зубы, но найти 5% на медицину, не менее 5%", - отметила она.

Пока в Польше будет зарплата медика 80 тыс, а в Украине - 12 тыс. - никто не сможет остановить отток кадров, продолжила Верещук.

"Сейчас мы, занимая в "сірка очі", идем к медикам и говорим: не едьте в Польшу, не ищите там работу, которая будет вам оплачиваться достойно, 70-80 тыс. в пересчете на гривны, давайте здесь работайте за 12 тыс. грн. Вот и критика имеет основания. Я считаю, что надо критиковать, надо требовать от правительства", - сказала Верещук.

Она также объяснила, почему пришлось принимать бюджет в таком виде.

"Не голосовать (за бюджет - ред.) - тоже был не выход. Оставить страну без бюджета, без пенсий, зарплат, без роста минимальной зарплаты - это тоже невозможно было допустить", - резюмировала она.