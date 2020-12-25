Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - Укравтодор

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Укравтодоре опровергли информацию о том, что что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках Большого строительства, станут вскоре платными. Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, передает УНН.

"23 декабря 2020 года на заседании правительства утверждено постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, которые построены в рамках концессии. В Украине еще нет ни одной построенной на средства частных инвесторов дороги. То есть ни одна из дорог Большого строительства в этом году не может стать платной. Единственная цель постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине", - говорится в сообщении.

В Укравтодоре отметили, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.

"В СМИ также появляются ложные сообщения о конкретных участках, проезд по которым якобы станет платным - на самом деле - это пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), и в постановлении о них речь не идет", - отметили в Укравтодоре.

Также в службе напомнили, что в ноябре Укравтодор совместно с IFC (Всемирный банк) и Министерством инфраструктуры Украины презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

На первом этапе планируется передать инвесторам 6 пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км. На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, зато он будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и availability payments (плате за доступность) из Государственного дорожного фонда.

Как сообщал УНН, Укравтодор рассказал об инфраструктурной стратегии до 2025 года.