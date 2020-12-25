Украинскую икону из Луганска, подаренную Лаврову, вернули в Боснию и Герцеговину

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украинскую икону из оккупированного Луганска, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, возвращено в БиГ. Об этом Радио “Свободная Европа” заявил посол БиГ в России Зелько Самарджия, передает УНН.

“Я лично привез икону из Москвы и передал ее в кабинет председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика”, — заявил посол.

По его словам, в ноте, полученной от Российской Федерации Посольством Боснии и Герцеговины в Москве, БиГ просят проверить происхождение иконы через официальные ведомства, прежде всего Интерпол.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал “политическим жестом” в сторону России инцидент в боснийской столице — Сараево, когда российскому министру иностранных дел подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

На прошлой неделе прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы. В МИД РФ сообщили, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Ожидалось, что Милорад Додик объяснит происхождение иконы, однако он пошел на домашнюю изоляцию “после контакта с человеком, у которого был обнаружен коронавирус”, а затем в него подтвердили COVID-19. По словам Самарджии, сейчас Додик находится в университетском клиническом центре в Баня-Луке.

Министерство культуры и информационной политики Украины проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе, подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, и выясняет ее происхождения. В частности, установлено, что это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926 при Одесском историко-археологическом музее.