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Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука

Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука. Соответствующий указ № 585/2020 Глава государства подписал 24 декабря, передает УНН.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области, сообщили в Офисе Президента.

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Справка. Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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