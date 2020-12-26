Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 0,0000  EUR: 34,62 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23685

Верещук будет просить премьера уволить Смелянского с Укрпочты

Верещук будет просить премьера уволить Смелянского с Укрпочты

Ирина Верещук

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский имеет наибольшую зарплату в мире среди руководителей на аналогичных должностях, что составляет почти два миллиона гривен ежемесячно. Народный депутат Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что будет рекомендовать премьеру уволить его с должности, передает УНН.

"Вопрос к господину Смелянскому как к "супермегаменеджеру", как он считает. Когда я упрекнула его на фракции, что его зарплата одна из самых высоких в мире среди аналогичных зарплат руководителей почт, которые являются государственными, он сказал "я мегаменеджер, я достойный еще большей зарплаты, я покажу реформе". Так где реформа?" - прокомментировала нардеп.

Верещук считает, что такие реформаторы для государства финансово неоправданны.

"Я буду очень рекомендовать господину премьеру Шмыгалю под окончание контракта, а контракт заканчивается в 2021 году, избавляться от таких реформаторов, ибо миллионы на зарплату не решают элементарных вопросов", - резюмировала она.

Напомним, зарплата главы "Укрпочты" в этом году составила 1,9 млн гривен в месяц, что составляет 22,8 млн гривен в год.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрпочта, увольнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.