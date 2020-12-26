Верещук будет просить премьера уволить Смелянского с Укрпочты

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский имеет наибольшую зарплату в мире среди руководителей на аналогичных должностях, что составляет почти два миллиона гривен ежемесячно. Народный депутат Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что будет рекомендовать премьеру уволить его с должности, передает УНН.

"Вопрос к господину Смелянскому как к "супермегаменеджеру", как он считает. Когда я упрекнула его на фракции, что его зарплата одна из самых высоких в мире среди аналогичных зарплат руководителей почт, которые являются государственными, он сказал "я мегаменеджер, я достойный еще большей зарплаты, я покажу реформе". Так где реформа?" - прокомментировала нардеп.

Верещук считает, что такие реформаторы для государства финансово неоправданны.

"Я буду очень рекомендовать господину премьеру Шмыгалю под окончание контракта, а контракт заканчивается в 2021 году, избавляться от таких реформаторов, ибо миллионы на зарплату не решают элементарных вопросов", - резюмировала она.

Напомним, зарплата главы "Укрпочты" в этом году составила 1,9 млн гривен в месяц, что составляет 22,8 млн гривен в год.