В Кремле считают, что в исполнении Минска якобы "невооруженным глазом заметна пассивность Киева"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Урегулирование в Украине “становится все сложнее с течением времени”, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на его слова, сказанные в эфире федерального телевидения Росии.

“Речь идет о внутриукраинском конфликте (как считают в Москве — ред.). Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт”, — сказал представитель Кремля в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”. Однако, по его мнению, “чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование”.

“Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации”, — сказал также Песков.

Он решил заявить, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах. “Сейчас никто особо и не звонит”, — сказал представитель Кремля. По его словам, “процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное — никто за них даже не брался”.

Напомним, осенью Кремль заявил, что “РФ будет реагировать на выполнение Минска Украины, а не обсуждение Будапештского меморандума”.