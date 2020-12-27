После саммита "Крымской платформы" ожидается итоговая декларация - МИД

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар сообщила, что по итогам саммита "Крымской платформы" по деоккупации полуострова, запланированного на май 2021 года, ожидается соответствующая декларация. Об этом Джеппар рассказала в эфире радио Крым.Реалии, передает УНН.

“Декларация будет открытой, к ней смогут присоединиться все желающие страны. Она зафиксирует, что Российская Федерация — страна-агрессор, которая нарушила международное право, а также политику непризнания аннексии Крыма и давления на Российскую Федерацию. В частности, в этом документе будут содержаться основные акценты с описанием последствий милитаризации Крыма, нарушений прав человека, преследований крымских татар. Но декларация не будет большой — это политический документ”, — сказала представительница МИД Украины.

Она назвала “Крымскую платформу” одним из “тактических шагов” по деоккупации Крыму.

Власти Украины активно привлекают страны ЕС и Запада к участию в Крымской платформе с деоккупации полуострова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что саммит по деоккупации Крыму планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

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В начале декабря официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель рассматривает предложение Украины о создании “Крымской платформы” и должности специального представителя Евросоюза по Крыму, но, в то же время, там ожидают дополнительной информации о структуре этой платформы.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к участию в инициированной Украиной “Крымской платформе”, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова — от водоснабжения до транспортного сообщения. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов убежден, создание новой международной площадки не поможет “вернуть Крым”.

Напомним, “Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение темы Крыму высокий порядок международного внимания.