Украина направила ноту ОБСЕ из-за боевого травмирования военного на Донбассе

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На Донбассе украинский военный получил боевое травмирования в результате обстрела со стороны боевиков. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Так, вчера, 27 декабря, около 23:00 в результате обстрела со стороны противника получил боевое травмирование один из военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование.

Как сообщалось, на Донбассе, неподалеку Авдеевки, ранее украинский военный получил ранение из-за вражеского снайпера. По этому поводу украинская сторона также направляла в СММ ОБСЕ специальную ноту.