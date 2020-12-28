Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,35 -0,1004  EUR: 34,56 -0,0555 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Минздрав информирует о ситуации с COVID-19 в Украине
Эксклюзивные новости УНН
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Смена правительства, премьер-министра и вакцинация: эксперт дал политический прогноз на 2021-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16980

Украина направила ноту ОБСЕ из-за боевого травмирования военного на Донбассе

Украина направила ноту ОБСЕ из-за боевого травмирования военного на Донбассе

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На Донбассе украинский военный получил боевое травмирования в результате обстрела со стороны боевиков. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Так, вчера, 27 декабря, около 23:00 в результате обстрела со стороны противника получил боевое травмирование один из военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование.

Как сообщалось, на Донбассе, неподалеку Авдеевки, ранее украинский военный получил ранение из-за вражеского снайпера. По этому поводу украинская сторона также направляла в СММ ОБСЕ специальную ноту.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, контактная группа, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.