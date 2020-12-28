Эксперт об использовании украинского теста на антиген: Минздрав гибко противодействует COVID-19

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения сообщили, что будут как можно шире использовать украинский ИФА-тест на антиген. Это положительно с точки зрения поддержки отечественных производителей. А также показывает способность Минздрава гибко противодействовать пандемии COVID-19. Такое мнение в комментарии УНН высказала глава общественной организации "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация "ФармРада" Елена Прудникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фармгигант похвастался новым тестом на COVID, а в Украине Минздрав давно использует подобную разработку

"Я считаю, что это - правильный шаг. Думаю, здесь можно гордиться тем, что мы впереди фармгигантов. И этот же тест разработали наши, украинцы. Это тоже положительно, потому что каждая страна поддерживает своих отечественных производителей. И очень долго не могли наши производители выйти на рынок из-за регуляторных процедур и большую коррупцию в этом направлении. Поэтому это правильно", - подчеркнула она.

Прудникова также считает, что, кроме стимуляции отечественной науки, расширенное использование Минздравом украинских тестов влияет на экономику государства.

"Это налоги, рабочие места и экономика страны. Мы, в первую очередь, должны думать о себе, а не об иностранцах", - отметила она.

Напомним, министр Степанов сообщил, что в Минздраве планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Также напомним, что разработчиками украинских ИФА-тестов на антиген являются ученые компании "Диапроф-Мед" . Их новая тест-система DIA® -SARS-CoV-2-Ag-R на антиген в 75 раз чувствительнее за лучший в мире тест на антиген и минимум в пять раз дешевле.