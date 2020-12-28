Шкарлет объяснил "зарплатной операционной разницей" уменьшение в бюджете расходов на образование

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Госбюджете на 2021 год, который приняла Верховная Рада во втором чтении, на образование заложено на 500 млн грн меньше, чем было заложено в бюджете в первом чтении, однако, для образования почти ничего не забирали, потому что эти средства являются операционной разницей в выплате зарплат педагогам, поскольку ее повышение перенесли. Об этом в интервью "UA: Украинский радио" сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

"Бюджет образования на 2021 год в первом чтении был самым большим с 2012 года. Мы получили плюс 50-100% по всем показателям, статьям и субвенциям. Те сокращения, которые состоялись между первым и вторым чтением, зависят исключительно не от того, что у нас забрали деньги. А от того, что минимальная заработная плата с 1 июля была перенесена на 1 декабря. То есть это операционная разница. В образования почти ничего не забрали. Забрали 500 млн, то есть капитальные расходы. Но я уверен, что в течение 2021 года сможем несколько наверстать эти вещи, определенным образом перераспределить бюджет и мы за это будем бороться", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что так с 1 января будет рост заработных плат педагогов на 20%, а по сравнению с 1 апреля 2020 года, по состоянию на 1 декабря 2021 года, будет в целом рост на 30%.

"На сегодня мы разослали всем центральным органам исполнительной власти определенные средства, которые обеспечивают 20% роста (зарплат - ред.) медиков, работающих в системе образования и науки. И с профсоюзами абсолютно полное сотрудничество в части постепенного увеличения средств на оплату труда", - добавил министр.

Напомним, в течение 2021 года зарплату учителей будут повышать в два этапа.

Также напомним, что в Верховной Раде 15 декабря после нескольких заседаний профильного комитета удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 год - 289 голосами - лишь частью "монобольшинства" и из представителей других политсил и внефракционных.