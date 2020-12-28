МОН: на подготовку "дистанционки" для школ в следующем году выделили 1 млрд грн

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В бюджете на образование на 2021 год предусмотрен 1 млрд грн на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы. Об этом в интервью "UA: Украинское радио" сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

"В бюджете на следующий год предусмотрено 1 млрд на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы. Кроме того, было принято постановление об обеспечении определенными гаджетами для образовательного процесса. Это касалось прежде всего детей с особыми образовательными проблемами, когда таким детям может даже передаваться гаджет для использование в образовательном процессе", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что в начале карантина были только телеуроки и только статика, а сегодня они вместе со швейцарскими партнерами создали платформу.

"На сегодня загружены 800 уроков с 5 до 9 класса, которые верифицированы и позволяют не только просматривать, а создавать кабинет учителя и кабинет ученика, тестировать ученика по остаткам знаний, которые имеют место после овладения того или иного урока или образовательной программы, сформулировать дополнительные образовательные траектории. Самое главное заключается в том, что Украина неоднородна. Есть сельские территории, где реально не хватает преподавателей. Есть учителя, которые преподают несколько предметов и не всегда они являются профильными специалистами по тому или иному предмету. Эти 800 эталонных уроков могут быть положены любым учителем в основу формировании своей стратегии преподавания предмета и дотягивания содержания этого предмета к эталонному в любом уголке нашей страны и за ее пределами", - добавил министр.

По его словам, это упростит жизнь учителям и являются дополнительными образовательными возможностями для углубления знаний. Кроме того, в МОН предложили ввести электронные дневники и журналы.

"Электронный дневник и электронный журнал - это современные инструменты, которые позволяют избежать бумажного дублирования, сделать полноформатный доступ родителей для оценки образовательной траектории каждого ребенка, позволяют избежать определенных коррупционных составляющих в выставлении оценок или в злоупотреблении определенными вариациями относительно добавления баллов или чего-то другого. Это современный инструмент, который полностью прозрачно освещает образовательную траекторию каждого ребенка и воспроизводит работу учителя с группой и индивидуально с ребенком. Приказы уже подписаны. Весь мир движется к диджитализации", - отметил Шкарлет.

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Он отметил, что уже утвержден проект "Новая украинская школа" и стандарт средней школы на 5-9 класс, а сейчас работают над тем, чтобы утвердить типовые рабочие программы по распределению часов между отдельными предметами.

"У нас в приоритете стоит старшая профильная школа, финансирование проекта "Новая украинская школа", который в 2021 году увеличен на 40%. К тому же, есть субвенция "Способная школа для лучших результатов". В прошлом году было 500 млн, а на 2021 год будет миллиард", - объяснил министр.

Напомним, МОН рекомендует школам сделать каникулы в январе.

При этом, около 75% украинцев считают, что весенний карантин имел негативное влияние на успеваемость учащихся.

Также напомним, что во время карантина школам разрешили самим определять структуру и форму обучения.