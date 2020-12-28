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Верещук констатировала бардак на таможне

Верещук констатировала бардак на таможне

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Пока правительство не наведет порядок на таможне — повышение пенсий и зарплат не будет. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“У меня есть вопрос к министру финансов: наша таможня и наша налоговая. По таможне у нас бардак. Если мы не наведем там порядок, мы можем сколько угодно рассказывать о повышении пенсий, зарплат, социальных стандартов. У нас не из чего платить эти пенсии. Смотреть в „руки“ МВФ, и эти средства, что таким тяжелым трудом нам будут даваться, использовать для выплаты пенсий — это кощунство. Поэтому вопрос есть к министру финансов”, — заявила она.

Напомним, Верещук сообщила о повышении зарплат медикам.

Источник: УНН
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