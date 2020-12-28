ВР обратится в КСУ относительно отказа по разъяснению решения по антикоррупционному законодательству - Совгиря

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Верховная Рада Украины будет подавать ходатайство в Конституционный Суд Украины об отказе в удовлетворении ходатайства о разъяснении решения КСУ от 27 октября 2020 года №13-р / 2020. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, передает УНН.

"Что касается позиции Верховной Рады относительно ходатайства о разъяснении решения КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 (относительно антикоррупционного законодательства) (далее - Решение), сообщаю, что парламент будет подавать ходатайство в Суд об отказе в его удовлетворении", - отметила нардеп.

Совгиря отмечает, что основными аргументами являются:

1) по закону "О КСУ" право обращения в Суд предусмотрено по поводу разъяснения порядка исполнения решения, а не разъяснения и толкования его содержания или отдельных положений. Таким образом, Суд может разъяснять свои собственные решения только тогда, когда в них устанавливается особый порядок их выполнения. Однако Конституционный Суд не устанавливал в Решении какого-либо порядка его исполнения;

2) в Решении Суд дал ответ лишь на часть вопросов, поставленных в конституционном представлении, выведя другую часть в отдельное производство, по которой решение еще не вынесено. Следовательно, обращение о предоставлении толкования Судом в отношении отдельных позиций Решения до окончания производства по делу может рассматриваться как попытка повлиять на формулировку правовой позиции в окончательном решении по делу и является недопустимым с точки зрения необходимости соблюдения судьями Конституционного Суда основных принципов осуществления правосудия, предусмотренных статьями 129, 149 Конституции Украины и статьей 2 Закона "О КСУ".

Добавим, ранее Совгиря сообщала, что обратилась в КСУ с ходатайством предоставить ей, как представителю ВРУ в КСУ, копию ходатайства от одного из народных депутатов Украины о разъяснении решения КСУ по антикоррупционному законодательству и обнародовании ходатайства на сайте КСУ в связи с общественным резонансом вопроса.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ. Часть из них уже приняли.

Напомним, на днях Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который устраняет законодательные пробелы из-за решения КСУ от 27 октября и обеспечивает полноценное функционирование НАПК. Ранее также вернули и уголовную ответственность за ложь в декларации, впрочем, лишь в виде ограничения свободы. Уже в январе ожидается рассмотрение в ВР законопроекта относительно третьего блока вопросов - по КСУ.

Добавим, в ноябре стало известно, что представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря будет подавать свою кандидатуру на должность судьи КСУ от парламента.



