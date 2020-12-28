ВАКС снова отложил заседание по Татарову из-за неявки прокуроров

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил до 30 декабря рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову, передает корреспондент УНН.

“Дата следующего судебного заседания 30 декабря 2020 года, 10:00”, — сказал следственный судья.

Заседание было перенесено из-за того, что сегодня в суд не явились представители прокуратуры.

Напомним, в пятницу, 24 декабря, Офис генпрокурора решил забрать дело Татарова в НАБУ и передал его СБУ.



В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора “стал на личную защиту Татарова”.



Ранее ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога 24 декабря.



В то же время, суд отложил на 28 декабря рассмотрение ходатайства из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров.



28 декабря, в деле в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова окончательно устранили прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.



НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.



В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).