Украинцы признали Путина "Похитителем Рождества - 2020"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Большинство украинцев считают, что президент России Владимир Путин больше всего подходит на роль "Похитителя Рождества" в этом году. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

"Отвечая на вопрос "Кто из иностранных лидеров больше всего подходит на роль "Похитителя Рождества" в этом году?", 28% опрошенных назвали Владимира Путина, 8% - Дональда Трампа, 7% - Александра Лукашенко, 6% - Джорджа Сороса и около 3% - Ким Чен Ына и Си Цзинпиня. 14% сказали, что никого из перечисленных нельзя назвать "Похитителем Рождества", а 29% - затруднились с ответом. Интересно, что первенство Путина в роли "Похитителя Рождества" признали во всех регионах Украины, кроме Востока: там он первое место разделил с Дональдом Трампом и Джорджем Соросом", - свидетельствуют результаты опроса.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, совершенное методом личного интервью face-to-face.

В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Как сообщал УНН, по результатам другого опроса, украинцы больше всего среди мировых лидеров доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель.