Ложь в декларациях: в НАПК сообщили о закрытии дела мэра Днепра Бориса Филатова

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правоохранительные органы закрыли еще 6 дел за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины, в частности в отношении мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Правоохранительные органы закрыли еще 6 уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р/2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти производства были открыты по материалам, которые НАПК направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производства в отношении следующих лиц:

• Игорь Шкиря - народный депутат Украины VIIИ созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);

• Борис Филатов - Днепровский городской глава (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

• Ирина Завгородняя - судья Конституционного Суда Украины (не задекларировали авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, что принадлежит мужу);

• Андрей Павелко - народный депутат Украины VIIІ созыва (не задекларировал приобретения в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером: не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой));

• Станислав Рычка - судья Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области (не указал пользование женой квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства: не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений - 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

"Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст. 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Как сообщалось, Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.