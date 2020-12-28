Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,35 -0,1004  EUR: 34,56 -0,0555 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3840

На Донбассе боевики ранили военного: Украина направила ноту ОБСЕ

На Донбассе боевики ранили военного: Украина направила ноту ОБСЕ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На Донбассе в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение украинский военнослужащий одной из механизированных бригад. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня, 28 декабря около 10:00 в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его состояние здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики семь раз нарушили "режим тишины" в Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирования.

По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.