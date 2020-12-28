В СБУ не смогли обосновать маски-шоу "Альфы" в Укроборонпроме

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Служба безопасности Украины не смогла назвать основания привлечения спецназовцев "Альфы" к обыску в "Укроборонпроме" 3 декабря, сообщает УНН.

В ответ на информационный запрос в СБУ ограничились общими формулировками.

"Сотрудники Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины обеспечивали реализацию сотрудниками СБУ процессуальных действий в установленном законодательством порядке", - заявили в СБУ.

Также добавили, что указанные следственные действия осуществлялись под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

В то же время, привлечение СБУ должно быть обоснованным, говорят адвокаты. Иначе, это продолжение порочной практики "маски-шоу".

"Привлечение "спецназа" к проведению обысков всегда было предметом дискуссий на государственном и общественном уровне. В результате, к действующему Уголовно-процессуальному кодексу Украины были внесены ряд изменений, призванных преодолеть злоупотребления. А внутри СБУ, Национальной полиции, НАБУ, ГБР, Налоговой милиции были разработаны и доведены до личного состава внутренние административные документы. В настоящее время можно утверждать, что изменения в кодекс, обсуждение, внутренние административные распоряжения по ведомствам, не дали ожидаемого результата. "Маски шоу" как путешествовали по стране, так и путешествуют. Главной причиной такой ситуации является несовершенство норм процессуального уголовного законодательства. И даже после внесения изменений в УПК Украины, в обществе называют "Маски шоу стоп", следователи и прокуроры приводят вооруженных людей в масках на обыск без оснований на то", - рассказывает Дмитрий Онученко, адвокат, партнер юридической компании "ЮниМайндс".

Он выделяет случаи, когда привлечение спецподразделения на самом деле целесообразно, а именно: обыск совмещенный с задержанием опасного преступника, группы преступников, существование физической угрозы работникам правоохранительного органа, предупреждение уничтожения доказательств при задержании и осмотре, предупреждение побега лиц, которые должны быть задержаны и другие объективные случаи. В остальных случаях привлечение спецназа может объясняться желанием следователей СБУ добавить обыску "яркости".

Добавим, что за свою историю существования спецсилы "Альфы" неоднократно привлекались к действительно серьезным операциям, как к задержанию вооруженных банд и разведывательно-диверсионных групп, охране представителей посольств и участников судебных процессов, борьбе с боевиками и пиратами, ликвидации наркопритонов. Все эти случаи объединяет наличие информации о вооруженном сопротивлении правоохранителям и судопроизводству.

Впрочем, были и политические дела: в 2009 году "Альфа" привлекалась к обыску "Нафтогаза", в 2010 году задерживала Юрия Луценко, в 2013 году привлекалась к обыску в "Укрспецэкспорте", в 2015 году сопровождала уголовное преследование Геннадия Корбана. Кстати, когда Юрий Луценко стал генпрокурором, он подписал приказ об обязательном согласовании привлечения "Альфы" с генпрокурором, его заместителями или областными прокурорами.

Напомним, 3 декабря СБУ совместно с спецназовцами "Альфы" провели обыск в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте". Именно в этот день назначался новый глава государственного оборонного концерна Юрий Гусев. СБУ заявила, что подозревает служащих "Укрспецэкспорта" и их пакистанского агента Raviana в подрывной деятельности. Впрочем, по другим данным, активность СБУ мотивирована конкурентной борьбой между двумя пакистанскими агентами "Укрспецэкспорта" Raviana и Trojans. Последний с 2014 года занимал монопольное положение по направлению сотрудничества "Укрспецэкспорта" и Пакистана, пока в начале 2020 года не вернулась на украинский рынок Raviana (подробнее здесь).

По последним данным, СБУ имеет лишь двух свидетелей "госизмены" в "Укрспецэкспорте", которые недавно были уволены на основании несоблюдения своих служебных обязанностей, а следовательно имеют как минимум личный мотив мести руководству. И показания даже этих свидетелей опровергают обвинения СБУ (подробнее здесь).