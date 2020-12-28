В КСУ сообщили, что для отстранения Тупицкого нет законодательных оснований

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора сегодня по уважительным причинам. Кроме того, для его отстранения нет законодательных оснований. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"Александр Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора в связи с уважительными причинами. По его словам, намерения уклоняться от следствия нет", - сказали в пресс-службе.

Также в КСУ отметили, что не знают, как должно происходить отстранение Тупицкого.

"Поскольку Конституция Украины и ЗУ "О КСУ" не содержат такого понятия как "отстранение от должности" судьи Конституционного Суда", - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что согласно ст. 106 Конституции отстранение председателя КСУ не входит в полномочия Президента Украины.

Как сообщалось, ОГПУ прислал Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

Как ранее сообщалось в УНН, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны были отправить по почте.

Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины.

В ноябре 2020 года председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе политсилы "Слуги народа" заявляли, что вызов председателя КСУ в ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.