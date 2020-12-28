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Кулеба назвал три условия, которые помогут "сдержать" Путина

Кулеба назвал три условия, которые помогут "сдержать" Путина

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Странам Запада для "сдерживания" российского лидера Владимира Путина необходимо выполнить три условия: перестать сомневаться, иметь решимость к действию и предотвращать агрессивное поведение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik, передает УНН.

"Чтобы сдержать Путина, необходимо выполнить три условия. Во-первых, больше нельзя сомневаться в истинных намерениях Кремля", - заявил министр.

Он напомнил, что еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, странами Запада было потрачено слишком много времени на попытки понять, чего на самом деле хотела Москва.

"После всего, что произошло с тех пор, цели России должны быть окончательно понятны для всех: она хочет территориально расширяться и подрывать западные демократии. Из этого следует требование второе: решимость действовать", - подчеркнул дипломат.

По мнению Кулебы, западные страны не должны колебаться или отворачиваться в надежде, что с ними этого не случится, если другая страна становится жертвой российской агрессии.

"Это подводит нас к третьему требованию: предотвращение. Западу следует инвестировать гораздо больше ресурсов, чтобы удержать Кремль от дальнейших агрессивных шагов. Какой бы высокой ни была цена предотвращения, цена допущения следующего кризиса, вызванного Россией, в любом случае будет выше", - подытожил глава украинского МИДа.

Как сообщал УНН, ранее Кулеба заявил, что не верит, что со сменой руководства политика Российской Федерации в отношении нашей страны изменится.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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