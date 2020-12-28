Кулеба назвал три условия, которые помогут "сдержать" Путина

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Странам Запада для "сдерживания" российского лидера Владимира Путина необходимо выполнить три условия: перестать сомневаться, иметь решимость к действию и предотвращать агрессивное поведение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik, передает УНН.

"Чтобы сдержать Путина, необходимо выполнить три условия. Во-первых, больше нельзя сомневаться в истинных намерениях Кремля", - заявил министр.

Он напомнил, что еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, странами Запада было потрачено слишком много времени на попытки понять, чего на самом деле хотела Москва.

"После всего, что произошло с тех пор, цели России должны быть окончательно понятны для всех: она хочет территориально расширяться и подрывать западные демократии. Из этого следует требование второе: решимость действовать", - подчеркнул дипломат.

По мнению Кулебы, западные страны не должны колебаться или отворачиваться в надежде, что с ними этого не случится, если другая страна становится жертвой российской агрессии.

"Это подводит нас к третьему требованию: предотвращение. Западу следует инвестировать гораздо больше ресурсов, чтобы удержать Кремль от дальнейших агрессивных шагов. Какой бы высокой ни была цена предотвращения, цена допущения следующего кризиса, вызванного Россией, в любом случае будет выше", - подытожил глава украинского МИДа.

Как сообщал УНН, ранее Кулеба заявил, что не верит, что со сменой руководства политика Российской Федерации в отношении нашей страны изменится.