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Если РФ получит контроль над Беларусью, половина нашей страны окажется в военном окружении - Кулеба

Если РФ получит контроль над Беларусью, половина нашей страны окажется в военном окружении - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Странам запада для “сдерживания” российского лидера Владимира Путина необходимо выполнить три условия: перестать сомневаться, иметь решимость к действию и предотвращать агрессивное поведение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik, передает УНН.

“Если Россия получит полный контроль над Беларусью, это станет серьезной угрозой для Украины. Половина нашей страны окажется в военном окружении России”, — заявил Кулеба.

Он отметил, что помимо Беларуси, российские войска находятся на территории окупированных Крыма и Донбасса, а также в Приднестровье.

“Другая проблема — что будет, если Россия захватит ключевые отрасли белорусской экономики, а именно оборонную промышленность. Украина поддерживает интенсивные торговые отношения с Беларусью, а также тесно сотрудничает с соседней страной в сфере безопасности и обороны. Если Москва получит полный контроль над этими отраслями, мы будем вынуждены искать другие варианты”, — добавил дипломат.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина для “укрепления Союзного государства” в виде предоставления вооружения для Беларуси, а также возможное введение войск РФ на территорию соседнего государства опасны для Украины.

Как сообщал УНН, ранее Александр Лукашенко сообщил, что обращался к Владимиру Путину по поводу нового вооружения для “укрепления Союзного государства”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба
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