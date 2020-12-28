В ТКГ нашли различия в заявлениях Пескова и Захаровой и посоветовали их "помирить"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинская сторона в ТКГ обнаружила расхождения между словами чиновников Российской Федерации по оценке в Париже и Берлине выполнения решений "нормандского формата". Так, в ТКГ советуют примирить пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и представителя МИДа РФ Марию Захарову из-за разногласий в их заявлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Кажется, Президенту РФ пора примирить своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и представителя МИДа РФ Марию Захарову. Украинская делегация и до этого замечала у российской стороны существенные расхождения между словами и делами, но в последнее время ситуация вызывает еще большее беспокойство, ибо путаться официальные представители РФ начали уже даже в заявлениях", - указано в сообщении.

Далее приводятся примеры заявлений Захаровой о том, что "высокая оценка Берлином и Парижем действий Киева по выполнению решений саммита в "нормандском формате" вызывает удивление". При этом в Кремле заявили, что "и в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим аспектам этой ситуации".

"К тому же, сравнение двух последних заявлений пресс-службы Кремля вызывает вопрос: как давно ее служащие видели своего руководителя, а он - своего?", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря 2020 года прошел год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряда договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

Отметим, Украина в годовщину "нормандского" саммита призвала РФ выполнить все достигнутые в Париже решения.