МИД: Россия может вывести войска из Украины по двум причинам

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Россия может вывести свои войска из Украины, если международное давление для нее будет очень сильным, или если цена оккупации станет слишком высокой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik, передает УНН.

"Россия может вывести свои войска по двум причинам. С одной стороны, потому что международное давление настолько велико, что приходится соглашаться на договоренности в рамках "нормандского формата". С другой стороны, так как затраты на поддержку оккупации становятся для Кремля слишком высокими. Ведь ситуация на оккупированных территориях становится все хуже и хуже, регион находится на грани экономической и социальной пропасти", - заявил министр.

Дипломат также отметил, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной является вопросом дипломатии.

"В истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями в конце концов пришли к соглашению спустя долгое время. Однако мы ни при каких обстоятельствах не откажемся от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - добавил он.

Как сообщал УНН, по мнению министра иностранных дел, Украина сможет сосуществовать с РФ, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости и украинского существования как части НАТО и ЕС.