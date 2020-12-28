ВР рекомендуют поддержать законопроект о применении к осужденным принудительного кормления

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.корм

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о применении к осужденным и лицам, содержащихся под стражей, мер принудительного кормления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект №4324 предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы закрепить в украинском законодательстве механизм принудительного кормления.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук обосновал необходимость принятия законопроекта тем, что на сегодняшний день существуют случаи, когда осужденные или лица, взятые под стражу, по разным причинам сознательно отказываются от принятия пищи (объявляют голодовку). Такой вид протеста наносит колоссальный вред здоровью указанных лиц, а также является смертельно опасным.

Предусмотрено, что задачами уголовного судопроизводства является то, в частности, чтобы ни одно лицо не было подвержено необоснованным процессуальным принуждениям и чтобы к каждому участнику уголовного судопроизводства была применена надлежащая правовая процедура, проектом Закона предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Напомним, Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об изменении меры наказания осужденным к пожизненному заключению с возможностью их реинтеграции в обществе.