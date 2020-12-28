ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных" денег - Шмыгаль

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На сегодня ФЛП и наемные работники подали уже более 400 тыс. заявок на получение корантинних выплат в 8000 гривен через государственный сервис "Дія". Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Уже есть более 400 тыс. заявок на получение помощи от государства из-за карантина зимних каникул, который состоится планово в январе месяце следующего года", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на сегодня перечислили 2,8 млрд грн на получение помощи до 8 тыс. грн для тех людей, которые в этом нуждаются.

"Заявления принимаем до 31 января, поэтому еще есть время, и поэтому призываю всех, кто не успел зарегистрироваться, сделать это как можно скорее", - подчеркнул Премьер.

Напомним, 14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.

Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.