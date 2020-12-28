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Шмыгаль назвал цифровизацию самым успешным направлением работы правительства в 2020 году

Шмыгаль назвал цифровизацию самым успешным направлением работы правительства в 2020 году

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В этом году самым успешным направлением работы правительства оставалась цифровая трансформация и диджитализация. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"В этом году одним из самых успешных направлений нашей работы оставалась цифровая трансформация и диджитализация страны и мы начали двигаться в этом направлении во всех сферах. Работа идет над приложением "Дія" и над единой системой единых услуг", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в портале "Дія" уже собрано 50 государственных услуг, ими пользуются миллионы украинцев.

"На 2021 год у нас план отказаться от бумажек и полностью перейти в формат безбумажных государственных услуг, когда государственные органы не смогут требовать от вас бумажные документы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время онлайн-презентации рассказал о 100 цифровых победах Минцифры в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, онлайн, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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