В Кабмине похвастались поступлениями от приватизации: превысили показатели за два прошедших года

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Поступления от приватизации в этом году составили 2,5 млрд грн, что больше, чем за 2018 и 2019 годы вместе взятые. Об этом заявил на итоговом заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Поступления от приватизации в этом году составили 2,5 млрд грн. Это больше, чем поступления за 2018 и 2019 годы вместе взятые. И это еще один шаг к борьбе с коррупционными схемами. Кроме этого, в этом году полноценно заработал инструмент концессии, были переданы два украинских порта, что позволяет привлечь миллиарды грн инвестиций через концессионные инструменты", - сказал Шмыгаль.

Напомним, правительство предложит Раде в 2021 году снять ограничения на продажу ряда объектов.