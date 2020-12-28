Правительство определило предельную численность работников местных государственных администраций

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в понедельник поддержал проект постановления о внесении изменений в приложение к постановлению КМУ от 25 марта 2014 года № 91 по определению предельной численности работников местных государственных администраций, исходя из количества созданных районов, передает корреспондент УНН.

“Проектом постановления предлагается определить предельную численность работников местных государственных администраций, исходя из количества новых районов, определенных постановлением Верховной Рады, и примерных штатов созданных районных государственных администраций, разработанных министерством развития общин и территорий без учета численности бывших районных центров”, — пояснил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Так, по его словам, численность работников РГА предлагается установить в количестве 17 614 единиц, ОГА — 16 717 единиц.

Также, отметил министр, предполагается, что в пределах установленной численности работников РГА обеспечивается выполнение функций в сферах соцзащиты детей при отсутствии соответствующих подразделений в органах местного самоуправления.

Правительство поддержало проект постановления с доработкой в 1 день с учетом предложений Минсоцполитики.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образования районов, внесенную Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР.



Проектом постановления № 3650 предусматривается создание в областях и Автономной Республике Крым 136 районов, вместо существующих 490 районов (Кабмином предлагалось образования 129 районов).