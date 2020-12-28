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Кабмин одобрил доступ к электронным услугам лиц в возрасте до 14 лет

Кабмин одобрил доступ к электронным услугам лиц в возрасте до 14 лет

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял проект постановления о доступе лиц в возрасте до 14 лет к электронным услугам в сфере снятия с регистрации места проживания, передает корреспондент УНН.

“Проект постановления разработан с целью улучшения доступа физических лиц в возрасте до 14 лет к электронным услугам в сфере регистрации и снятия с регистрации места жительства. Снятие с регистрации места проживания относится к услугам, которые пользуются большим спросом”, — сказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что это наиболее востребованная публичная услуга в Украине. По данным министерства цифровой трансформации было образовано 17 тыс. различных реестров в которых регистрировалась данная услуга, но не была связана между собой.

Напомним, правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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