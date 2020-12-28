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Правительство утвердило изменения в программу развития аэропортов Украины

Правительство утвердило изменения в программу развития аэропортов Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в понедельник принял внесение изменений в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, передает корреспондент УНН.

“Проектом акта предлагается утвердить новую редакцию второго приложения государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года, предусматривающий определение задач и мероприятий, которые необходимо реализовать для обеспечения приведения аэропортовой инфраструктуры в соответствие с международными стандартами. Это позволит увеличить пассажиропоток в аэропортах Украины и сделать более развитым аэроузлы в Европе”, — пояснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Напомним, в 2016 году правительство Украины утвердило Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, в которую вошли 17 аэропортов.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, авиаперевозки
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