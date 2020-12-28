Правительство внедрило систему общественно важных услуг по перевозке для пассажиров

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины поддержал изменения в законодательство относительно получения финансового возмещения пассажирам за общественно важные услуги от перевозчиков, передает корреспондент УНН.

"Проектом акта предлагается установить принцип равноправного доступа к инфраструктуре и предусматривается внесение изменений в законы Украины об автомобильном транспорте и городском электрическом транспорте, которыми определена необходимость внедрить систему предоставления общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным маршрутам и маршрутам городского электрического транспорта на получение финансового возмещения, оплачиваемых перевозчиками за оказанные услуги", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, по информации Мининфраструктуры, вопрос закрытия транспорта не поднимается во время консультаций по введению жесткого карантина.



